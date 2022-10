இந்துத்துவாவை வெறுக்க ராகுலுக்காவது காரணம் இருக்கு! கெஜ்ரிவால் ஏன் எதிர்க்கிறார்? பாஜக புள்ளி கேள்வி

Delhi

டெல்லி: இந்துத்வாவை வெறுப்பதற்கு ராகுல் காந்திக்கு காரணம் உள்ளது என்றும் ஆனால் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இந்துத்வாவை வெறுப்பதற்கு என்ன காரணம் உள்ளது என்றும் மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கடந்த 5-ஆம் தேதி விஜயதசமி பண்டிகையின் போது நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் டெல்லி சமூக நலத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பால் கெளதம் கலந்துகொண்டார்.

அப்போது அவர் பேசியது பெரும் சர்ச்சையையும் விமர்சனங்களையும் எழுப்பியது.

Union Law Minister Kiran Rijiju has questioned that Rahul Gandhi has a reason to hate Hindutva but what reason does Arvind Kejriwal have to hate Hindutva?