பெரிய சம்பவம் செய்யணுமா.. காங்கிரஸ் தலைவராக ராகுலை நியமிக்கணும்.. சரத் யாதவ் சரவெடி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய தலைவராக ராகுல்காந்தியை நியமித்தால் தான் பெரிய சம்பவங்களை செய்ய முடியும்'' என்று ராஷ்ட்ரீய ஜனதாதளம் கட்சியின் சரத் யாதவ் கூறினார்.

பீகாரை சேர்ந்தவர் சரத் யாதவ் . இவர் நிதிஷ் குமாரின் ஐக்கிய ஜனதாதளம் கட்சியில் இருந்தார். பாஜகவுடன் கூட்டணி சேர்ந்ததால் அவர் நிதிஷ் குமார் கட்சியில் இருந்து வெளியேறினார்.

இதையடுத்து அவர் லோக் தந்திரிக் ஜனதாதளம் என்ற கட்சியை 2018 ல் துவக்கினார். இதற்கு எதிர்ப்பார்த்த அளவுக்கு வரவேற்பு கிடைக்கவில்லை. இதனால் அவர் சமீபத்தில் தனது கட்சியை லால் பிரசாத் யாதவின் ராஷ்ட்ரீய ஜனதாதளம் கட்சியுடன் இணைத்தார்.

ராகுல்காந்தியை ஏற்காத மக்கள் - லோக்சபாவில் காங்கிரஸ் கட்சி தோற்க இவைதான் காரணம்

English summary

National Politics: Rahul should be made the Congress president. Only then can something big be done, says Sharad Yadav after Rahul met him in Delhi.