இதுதான் உங்க புத்தாண்டு பரிசா? சர்ரென உயர்ந்த சிலிண்டர் விலை.. ராகுல் காந்தி கிண்டல்!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: ஆங்கில புத்தாண்டான இன்று வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டருக்கான விலை உயர்த்தப்பட்டிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அறிவிப்பை விமர்சித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் இளம் தலைவர் ராகுல் காந்தி புத்தாண்டு வாழ்த்து கூறியுள்ளார்.

ஒவ்வொரு மாதம் தொடங்கும்போது முதல் நாளில் கேஸ் சிலிண்டர் விலை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. அந்த வகையில் புத்தாண்டான இன்றும் வர்த்தக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை ரூ.25.50 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக தலைநகர் டெல்லியில் ஒரு சிலிண்டர் ரூ.1,769 ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மும்பையில் ரூ.1,721 ஆகவும், கொல்கத்தாவில் ரூ.1,870 ஆகவும், சென்னையில் ரூ.1,917 ஆகவும் சிலிண்டரின் விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை, அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு மற்றும் எரிபொருள் இறக்குமதி செய்யும் செலவு உள்ளிட்டவற்றை கணக்கில் கொண்டு சிலிண்டர் விலை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு மாதத்தின் முதல் நாள் விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டாலும் கூட ஒரே மாதத்தில் இரண்டு மூன்று முறை கூட விலை உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது.

வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்வு.. சென்னையில் விலை இவ்வளவா? ஆண்டின் முதல் நாளிலேயே வணிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி

English summary

It has been announced that the price of commercial use cylinder has been increased today, which is English New Year. Criticizing this announcement, the young leader of the Congress party, Rahul Gandhi, wished him a happy new year.