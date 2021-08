ராஜீவ் காந்தி பெயர் நீக்கம்.. "தயான் சந்த் கேல் ரத்னா" என்று இனி விருது அழைக்கப்படும்.. மோடி அதிரடி

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: விளையாட்டுத் துறையின் உயரிய விருதான ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா விருது இனிமேல் மேஜர் தயான் சந்த் கேல் ரத்னா விருது என்று அழைக்கப்படும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று அறிவித்துள்ளார்.

விளையாட்டு துறையில் மிக உயரிய விருதாக கருதப்படுவது கேல் ரத்னா விருது. இது மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் ராஜிவ் காந்தி பெயரையொட்டி, ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா விருது என்று வழங்கப்பட்டு வந்தது.

ஆனால் அது, முன்னாள் ஹாக்கி ஜாம்பவான் வீரரான தயான் சந்த் பெயரில், தயான் சந்த் கேல் ரத்னா என்ற பெயரில் அழைக்கப்படும் என்று, பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில், அறிவித்திருக்கிறார்.

English summary

Rajiv Gandhi Khel Ratna award is renamed after Major Dhyan Chand: "Major Dhyan Chand was among India’s foremost sportspersons who brought honour and pride for India. It is fitting that our nation’s highest sporting honour will be named after him," says PM Narendra Modi.