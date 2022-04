இந்தியாவில் மத சுதந்திரம் மிக மோசம்.. அமெரிக்க மத சுதந்திர ஆணையம் மீண்டும் குற்றச்சாட்டு

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: இந்தியாவில் மத சுதந்திரம் என்பது மிக மோசமாக உள்ளது என அமெரிக்காவின் மத சுதந்திரம் தொடர்பான ஆணையம் மீண்டும் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

U.S. COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM என்கிற ஆணையம் இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய தகவல்கள்:

English summary

US Commission on International Religious Freedom has urged the State Department for the third straight year to place India on the US list ofcountries of particular concern.