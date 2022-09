இந்தியாவின் முப்படை தலைமை தளபதியாக அனில் சவுகான் நியமனம்.. மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் அறிவிப்பு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவின் முப்படைகளின் தலைமை தளபதியாக ஓய்வு பெற்ற லெப்டினன்ட் ஜெனரல் அனில் சவுகானை நியமனம் செய்து மத்திய அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் நடந்த ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் பிபின் ராவத் மரணமடைந்த நிலையில் அவரது இடத்துக்கு லெப்டினன்ட் ஜெனரல் அனில் சவுகான் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இந்தியாவில் ராணுவம், விமானப்படை, கப்பற்படைக்கு தனித்தனியே தளபதிகள் உள்ளனர். இந்நிலையில் முப்படைகளையும் இணைத்து ராணுவ நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் முப்படை தலைமை தளபதி பொறுப்பு உருவாக்கப்பட்டது.

இந்த பொறுப்பில் முதன் முதலாக ஜெனரல் பிபின் ராவத் நியமனம் செய்யப்பட்டார். இவர் 2019 டிசம்பர் 31 முதல் மூன்றாண்டுகள் வரை தொடர்ந்து பணி செய்து வந்தார்.

English summary

The Central Government has announced the appointment of retired retired Lt General Anil Chauhan appointed as the next Chief of Defence Staff. After the death of Bipin Rawat in a helicopter accident in Tamil Nadu, Lieutenant General Anil Chauhan has been appointed in his place.