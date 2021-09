இஸ்லாமிய பெண்ணை பைக்கில் அழைத்து சென்றவர் மீது தாக்குதல்.. இருவரை கைது செய்த போலீசார்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பெங்களூரூவில் இஸ்லாமியப் பெண்ணை பைக்கில் அழைத்துச் சென்ற வங்கி ஊழியர் மீது தாக்குதல் நடத்திய இருவர் அதிரடியாகக் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் டெய்லி சர்க்கிள் பகுதியில் இஸ்லாமியப் பெண்ணை சக வங்கி ஊழியர் ஒருவர் வெள்ளிக்கிழமை அன்று பைக்கில் அழைத்துச் சென்றுள்ளார்.

'மாபெரும் சாதனை..' 3 நாள் ஸ்பேஸ் சுற்றுலா.. பத்திரமாக பூமிக்கு திரும்பிய ஸ்பேஸ் எக்ஸ் விண்கலம்

அப்போது, அவர்களை வழிமறித்த நபர்கள் இருவர், எதற்கு ஒன்றாகப் பயணம் செய்தீர்கள் எனக் கேட்டு மிரட்டியுள்ளனர். இஸ்லாமிய உடையை அணிந்திருந்த அப்பெண்ணிடம் ஏன் இஸ்லாமியர் அல்லாத ஒருவருடன் பயணம் செய்கிறீர்கள் எனக் கேட்டுள்ளனர்.

English summary

Two persons have been arrested in Bengaluru in a case of moral policing after a video showed them assaulting a bank employee for having a Muslim woman colleague ride pillion on his motorcycle.