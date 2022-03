'விக்ரமன் படம் இல்லை, ஹரி படம்'.. டெல்லி.. பஞ்சாப் அடுத்தடுத்து மாஸ் காட்டும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்

Delhi

oi-Logi

டெல்லி: டெல்லியில் கொடிநாட்டிய ஆம் ஆத்மி கட்சி, இப்போது பஞ்சாப் சிம்மாசனத்தை அலங்கரிக்கிறது. ஆம் ஆத்மியை அகில இந்திய அளவில் கொண்டு செல்லும் திட்டத்துடன் அடுத்தடுத்த காய்களை கவனத்துடன் நகர்த்திவருகிறார் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்.

நடந்துமுடிந்த ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தலில், உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட், மணிப்பூர் கோவா உள்ளிட்ட நான்கு மாநிலங்களில் பாஜக ஆட்சியமைக்கிறது. யாருமே எதிர்பார்க்காதவகையில், பஞ்சாபில் ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆட்சி அமைக்கிறது.

பஞ்சாப் சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி ஆட்சியைப் பிடிக்கும் என தேர்தலுக்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் யாராவது சொல்லி இருந்தால், ஒருவரும் அதை நம்பி இருக்க மாட்டார்கள். ஆனால் முடியாததை இன்று முடித்துக்காட்டி இருக்கிறது ஆம் ஆத்மி கட்சி.

English summary

The Aam Aadmi Party, which flagged off in Delhi, is now adorning the Punjab throne. Arvind Kejriwal is carefully moving the next pieces with his plan to take Aam Aadmi to the All India level.