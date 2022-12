சுதந்திரப் போராட்டத்தில் பிறந்த இயக்கமே "ஆர்எஸ்எஸ்" - கார்கேவுக்கு வானதி சீனிவாசன் பதிலடி

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: இந்திய சுதந்திரப் போராட்டத்தில் பிறந்த இயக்கம்தான் ஆர்எஸ்எஸ் என்று பாஜக மகளிரணி தேசியத் தலைவர் வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்தார்.

இந்திய சுதந்திரப் போராட்டத்திற்காக பாஜகவினரின் நாய் கூட சாகவில்லை என்று அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கூறியதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக வானதி சீனிவாசன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

மேலும், கர்நாடகா மாநிலத்தின் முதல்வர் பதவி கிடைக்காத விரக்தியில் பாஜக மீது கார்கே இவ்வாறு அவதூறு பரப்புவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

2022 நினைவுகள்: ஆர்எஸ்எஸ் அணிவகுப்பை ஆஃப் செய்த திருமா! 2022ல் அவரது செயல்பாடுகளுக்கு எத்தனை மார்க்?

English summary

BJP Women's National President Vanathi Srinivasan said that RSS is a movement born in India's freedom struggle. Vanathi srinivasan's this reaction is response to All India Congress President Mallikarjuna Kharge's statement that even BJP's dog did not die for India's freedomstruggle.