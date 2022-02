உக்ரைன் போர் எதிரொலி! 2022 கத்தார் கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் இருந்து ரஷ்யா நீக்கம்! FIFA அதிரடி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உக்ரைன் போர் தொடரும் நிலையில், சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பான அதிரடி உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது கடந்த வியாழக்கிழமை ரஷ்யா ராணுவம் போரை ஆரம்பித்தது. ரஷ்ய அதிபர் புதின் உத்தரவைத் தொடர்ந்து, இந்த முழு வீச்சிலான ராணுவ நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டு உள்ளது.

முதலில் வான்வழித் தாக்குதலைத் தொடங்கிய ரஷ்ய ராணுவம், அதன் பின்னர் தரைவழி தாக்குதலையும் தொடங்கியது. தலைநகர் கீவ் தொடங்கிப் பல நகரங்களில் போர் நடைபெற்றது.

ரஷ்யா-உக்ரைன் இடையே தொடங்கியது பேச்சுவார்த்தை.. போர் நிற்குமா.. உலகமே எதிர்பார்ப்பு

English summary

Russia has been expelled from the 2022 World Cup and its teams suspended from all international football competitions: FIFA's action against Russia after it's invasion on Ukraine.