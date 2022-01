சித்தார்த்தை எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும்.. ஆனால்.. ஆபாச ட்வீட்டிக்கு சாய்னா பதிலடி!

Delhi

டெல்லி: தன் மீது சித்தார்த் வெளியிட்ட ஆபாசமான கருத்துக்கு பாட்மிண்டன் வீராங்கனை சாய்னா நேவால் மவுனம் கலைத்து பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

சித்தார்த் அண்மைகாலமாக மத்திய அரசை தொடர்ந்து விமர்சித்து தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் கருத்துகளை வெளியிட்ட வண்ணம் இருக்கிறார். கொரோனா உயிரிழப்பு விவகாரத்தில் உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகியின் கன்னத்தில் பளார் விட வேண்டும் என தொடங்கி நிறைய சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகளை சித்தார்த் பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் திமுக அரசு பொறுப்பேற்றவுடன் சில தவறுகளை சுட்டிக் காட்டி சித்தார்த்துக்கு டேக் செய்து நறுக்கென நெட்டிசன்கள் கேள்வி எழுப்புவதும் உண்டு. அந்த வகையில் பஞ்சாபில் விவசாயிகளால் பிரதமர் நரேந்திர மோடி 20 நிமிடங்கள் காக்க வைத்த சம்பவத்தை ஆன்டி பாஜக கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

சித்தார்த் சர்ச்சை: சாய்னா மீது விமர்சனம் - மகளிர் ஆணையம் தலையீடு

Badminton Player Saina Nehwal says on Siddharth's comment that It was not nice to express himself in such a way.