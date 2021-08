சவுதி செல்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்..! கொரோனா வேக்சின் போட்டிருந்தால் தனிமைபடுத்துதல் தேவையில்லை

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: சவுதி நாட்டில் இருந்து தாயகம் திரும்பிய இந்தியர்கள், அங்கு கொரோனா வேக்சின் 2 டோஸ்களை போட்டிருந்தால், தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள தேவையில்லை எனச் சவுதி அரசு அறிவித்துள்ளது.

கொரோன பெருந்தொற்றை இன்னும் எந்தவொரு உலக நாடும் முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்தவில்லை. சில நாடுகள் மட்டும் கடுமையாகக் கட்டுப்பாடுகள் மூலம் வைரஸ் பரவலைக் கட்டுக்குள் வைத்துள்ளது.

இந்த வைரஸ் தொடர்ந்து உருமாறிக் கொண்டே வருவதால் இதைக் கட்டுப்படுத்துவது உலக நாடுகளுக்கு மிகப் பெரிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது.

English summary

In a relief to travelers, Saudi announced that Indian nationals, who have traveled to India after receiving both doses of the vaccine in Saudi Arabia, will be able to return to the Kingdom. Saudi lists India in Red list due to surge in delta Corona cases.