இந்தி திணிப்புக்கு பரிந்துரை தந்த அமித்ஷா குழு- நாட்டையே நாசமாக்கப் போகுது.. ப. சிதம்பரம் எச்சரிக்கை

டெல்லி: இந்தி பேசாத மாநிலங்களிலும் இந்தி மொழியை திணிக்கும் வகையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையிலான நாடாளுமன்ற அலுவல் ஆய்வுக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதற்கு மூத்த காங்கிரஸ் தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ப.சிதம்பரம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையிலான அலுவல் மொழி ஆய்வுக் குழு தமது அறிக்கையை ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவிடம் வழங்கியது. அமித்ஷா குழுவானது இந்தி மொழி தொடர்பாக அளித்துள்ள பரிந்துரைகள் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

Senior Congress leader P.Chidambaram tweets that The non-Hindi speaking people of India will unhesitatingly reject the report of the Committee. The consequences of the confrontation between the Modi government and the non-Hindi speaking states will be disastrous for the country