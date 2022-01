'இஸ்ரோ' புதிய தலைவராக சோம்நாத் நியமனம்.. மத்திய அரசு அறிவிப்பு!

Delhi

டெல்லி: கேரளாவை சேர்ந்த சோம்நாத் இஸ்ரோவின் புதிய தலைவராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மைய நிறுவனமான இஸ்ரோவின் தலைவராக தமிழகத்தை சேர்ந்த சிவன் இருந்து வந்தார்.

தற்போது சிவனின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்த நிலையில் இஸ்ரோவுக்கு புதிய தலைவர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். அதாவது கேரளாவை சேர்ந்த சோம்நாத் இஸ்ரோவின் புதிய தலைவராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

சோம்நாத் அடுத்த 3 ஆண்டுகளுக்கு இஸ்ரோவின் தலைவராக இருப்பார் என்று மத்திய அரசு கூறியுள்ளது.

கேரளாவை சேர்ந்த சோம்நாத் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மைய இயக்குனராக பதவியில் இருந்து வந்தார். மத்திய அரசு விரும்பும் பட்சத்தில் இஸ்ரோ தலைவரின் பதவிக்காலம்நீட்டிக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Somanath, from Kerala has been appointed as the new head of ISRO. The federal government has said that Somnath will be the head of ISRO for the next 3 years