காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்திக்கு மீண்டும் கொரோனா உறுதி.. விரைவில் குணம்பெற கட்சியினர் வேண்டுதல்!

Delhi

டெல்லி: காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்திக்கு மீண்டும் கொரோனா உறுதிபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து அவர் தனிமைப்படுத்திக்கொண்டார். கடந்த 3 மாதங்களில் 2-வது முறையாக அவருக்கு கொரோனா பாதிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

கடந்த 2019-ம் ஆண்டு சீனாவில் தொடங்கிய கொரோனா எனும் கொடிய வைரஸ் உலகம் முழுவதும் பரவி அனைவரையும் பதற்றத்துக்குள்ளாக்கியது.

தற்போது நடப்பு ஆண்டு தொடக்கத்தில் அதன் பரவல் விகிதம் குறைந்தாலும், மீண்டும் இந்தியா போன்ற நாடுகளில் லேசாக வேகமெடுக்க தொடங்கியுள்ளது என்றே கூறலாம்.

English summary

Congress President Sonia Gandhi has been confirmed to have Corona again. He then isolated himself. Having been affected by Corona for the 2nd time, the party members have expressed their wish for a speedy recovery.