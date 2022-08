மருத்துவ பரிசோதனைக்காக சோனியா காந்தி வெளிநாடு பயணம்..ராகுல், பிரியங்கா உடன் பயணம்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி மருத்துவ பரிசோதனைக்காக வெளிநாடு செல்கிறார். அவர் இந்தியா திரும்பும் முன் உடல் நலம் சரியில்லாத அவரது தாயாரை சந்தித்துவிட்டு வருவார் எனவும் தெரிவித்தார். ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி ஆகியோர் உடன் பயணிக்கவுள்ளதாக காங்கிரஸ் கட்சி வட்டார தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளன.

காங்கிரஸ் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தி செயல்பட்டு வருகிறார். அவருக்கு உடல்நிலை அவ்வப்போது சரியில்லாமல் போவதால் கட்சி பணிகளில் தீவிரம் காட்ட முடியவில்லை.

இதனால், கட்சியை பலப்படுத்தும் பணியில் காங்கிரஸ் இறங்கி உள்ளது. சோனியா காந்தி, மருத்துவ பரிசோதனைக்காக வெளிநாடு செல்லவுள்ளதாக அக்கட்சியின் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குழந்தைகளுக்கு பரவும் தக்காளி காய்ச்சல்..என்ன செய்யலாம்? என்ன செய்யக்கூடாது - மத்திய அரசு அறிவிப்பு

English summary

Congress president Sonia Gandhi is going abroad for a medical check-up. He also informed that he will visit his mother who is not in good health before returning to India. Sources of the Congress party said that Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi will travel together.