40 நாடுகளில் பரவும் புதிய stealth Omicron! இந்த உருமாறிய கொரோனா ஆபத்தானதா? வேகமாக பரவுமா? பரபர தகவல்

டெல்லி: உலகையே தற்போது அச்சுறுத்தி வரும் ஓமிக்ரான் கொரோனாவில் இருந்து தற்போது புதிய வேரியண்ட் (sub-variant) தோன்றியுள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஓமிக்ரான் கொரோனா முதலில் தென் ஆப்பிரிக்காவில் கடந்த நவ. மாத இறுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதுவரை கொரோனா பாதிப்பு உலக நாடுகளிடையே குறைந்து வந்த நிலையில், அதன் பின் மீண்டும் உயரத் தொடங்கியது.

அமெரிக்கா, பிரிட்டன், இந்தியா, இத்தாலி உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளிலும் தினசரி கொரோனா கேஸ்களின் எண்ணிக்கை மின்னல் வேகத்தில் உயரத் தொடங்கியுள்ளது.

New sub variant of omicorn is found in 40 countries including UK, India. The BA.2 sub-strain -does not have the same mutation, due to which it was called ‘stealth Omicron’.