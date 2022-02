"இது தான் உங்களுக்கு கடைசி சான்ஸ்.." சிஏஏ போராட்டம் வழக்கில்.. உபி அரசை சாடிய சுப்ரீம் கோர்ட்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: சிஏஏ சட்டத்துக்கு எதிராகப் போராடியவர்களிடம், பொதுச் சொத்தை சேதப்படுத்தியதாக உபி அரசு அபராதம் வசூலித்து வரும் நிலையில், இந்த வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது.

மத்திய அரசு கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு சிஏஏ எனப்படும் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தைக் கொண்டு வந்தது. இந்தச் சட்டத்துக்கு எதிராக நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.

குறிப்பாக, உத்தரப் பிரதேசத்தில் இந்தச் சட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் வீதிகளுக்கு வந்து போராட்டம் நடத்தினர். அப்போது சில இடங்களில் வன்முறை ஏற்பட்டு, பொதுச் சொத்துகள் சேதமடைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

மாஃபியாக்களை ஓடவிட்டவர்.. - உபி. பிரசாரத்தில் யோகி ஆதித்யநாத்தைப் பாராட்டிய‌ அமித்ஷா!

English summary

Supreme court gives final opportunity to UP to withdraw proceedings on govt action on trying to recover money for property damage during the 2019 anti-Citizenship protest: Supreme court latest about 2019 anti-Citizenship (Amendment) Act protests in Uttar Pradesh.