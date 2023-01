18 குழந்தைகளை பலி வாங்கிய இருமல் டானிக்.. சாட்டையை சுழற்றிய மத்திய அரசு.. மருந்து நிறுவனத்திற்கு செக்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட இருமல் மருந்தை எடுத்துக்கொண்டதில் உஸ்பெகிஸ்தானில் 18 குழந்தைகள் உயிரிழந்ததாக குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த மருந்து நிறுவனத்தின் மீது முக்கிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்திருக்கிறது.

உஸ்பெகிஸ்தானில் மருந்து கடைக்காரர்களின் பரிந்துரையின் பெயரில் Doc-1 Max எனும் இருமல் மருந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மருந்து கொடுக்கப்படும் அளவும் மருத்துவரின் பரிந்துரையைவிட அதிகமாக இருந்திருக்கிறது. இதனால் மருந்தை எடுத்துக்கொண்ட குழந்தைகள் அடுத்தடுத்து மயங்கி சரிந்துள்ளனர். இதனையடுத்து உடனடியாக மருத்துவமனையில் அவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், தீவிர சிகிச்சை கொடுக்கப்பட்டது.

இருப்பினும் சிகிச்சையில் எவ்வித முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை. இதனையடுத்து ஒவ்வொரு குழந்தைகளாக உயிரிழந்துள்ளனர். மொத்தமாக 18 குழந்தைகள் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில் அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை சார்பில் விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. விசாரணையில் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட இருமல் மருந்துதான் காரணம் என்று உறுதி செய்யப்பட்டது.

English summary

The central government has announced that major action has been taken against this pharmaceutical company after it is alleged that 18 children died in Uzbekistan after taking the cough medicine made in India.