”மேக் இன் இந்தியா” முழுக்கமுழுக்க இந்தியாவிலேயே உருவான ”டோர்னியர்-228”! உற்சாகமாக பறந்த அமைச்சர்கள்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : முழுக்க முழுக்க உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட டோர்னியர் ரக விமானம் மக்களின் பயன்பாட்டுக்கு வந்த நிலையில் அசாம் அருணாச்சலப்பிரதேசம் இடையே முதன்முறையாக இயக்கப்பட்டது.

பிரதமர் அறிவித்த மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் இந்தியாவிலேயே மக்கள் பயன்பாட்டுக்குத் தேவையான சாதனங்களை தயாரிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த நிலையில் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் டோர்னியர் ரக விமானங்கள் முதன் முறையாக தயாரிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த விமானம் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு எப்போது வரும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது.

English summary

The first domestically-made Tornier aircraft was operated for the first time between Assam and Arunachal Pradesh as it became available to the public.