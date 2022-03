எல்லோரும் பெட்ரோலை ஃபுல் பண்ணிக்கங்க.. மோடி அரசு ஆஃபர் முடிய போகுது.. ராகுல் காந்தி அவசர அட்வைஸ்!

Delhi

டெல்லி : உத்திரப் பிரதேசம் உள்ளிட்ட 5 மாநில சட்டசபை தேர்தல் நிறைவடைய உள்ள நிலையில், மோடி அரசின் தேர்தல் ஆஃபர் முடிவுக்கு வர உள்ளது, பெட்ரோல் டேங்க்குகளை முழுவதுமாக நிரப்பி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ராகுல்காந்தி டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

உத்திரப் பிரதேசம், மணிப்பூர் , கோவா, பஞ்சாப், உத்தரகண்ட் ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களின் சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றுவருகிறது.

நாட்டின் மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தரபிரதேசத்தில் 6 கட்ட வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் கடைசி மற்றும் 7வது கட்ட வாக்குப் பதிவு ஏழாம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

With 5 state assembly elections including Uttar Pradesh nearing completion, the Modi government's election offer is coming to an end. Former Congress leader and Member of Parliament Rahul Gandhi has taken to Twitter to demand that petrol tanks be fully filled.