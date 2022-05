வர்த்தக கேஸ் சிலிண்டர் விலை மீண்டும் உயர்வு! சென்னையில் விலை இவ்வளவா? அதிர்ச்சியில் வர்த்தகர்கள்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : 19 கிலோ எடை கொண்ட வணிக பயன்பாட்டுக்கான எல்.பி.ஜி சிலிண்டர் விலை 102.50 ரூபாய் உயர்ந்துள்ள நிலையில் 2355.50 ரூபாயாக விற்பனை செய்யப்படுவதால் வர்த்தகர்கள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை, அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ஆகியவற்றைக் கணக்கில் கொண்டு எண்ணை நிறுவனங்கள் சமையல் கேஸ் சிலிண்டர் விலையை மாதந்தோறும் மாற்றி அமைத்து வருகின்றன.

கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்திற்கான வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை ரூபாய் 50 உயர்த்தப்பட்டு 660 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் இருந்து கேஸ் சிலிண்டர் விலை தொடர்ந்து உயர்த்தப்பட்டு வருகிறது

வணிக பயன்பாட்டிற்கான கேஸ் சிலிண்டர் ரூ.2,406 ஆக விற்பனை - ஹோட்டல்களில் விலை உயர வாய்ப்பு

English summary

Traders were shocked to learn that the price of a 19 kg LPG cylinder for commercial use has gone up by Rs 102.50 to Rs 2355.50.