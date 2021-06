நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் இன்று ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம்! கொரோனா மருந்துகளுக்கு வரி ரத்தாகுமா?

Delhi

டெல்லி: மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் தலைமையில் சரக்கு-சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) கவுன்சில் கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது.

கொரோனா, கருப்பு பூஞ்சை பாதிப்பு உள்ளிட்டவற்றுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப் பயன்படும் மருந்துகள் மீது விதிக்கப்படும் ஜிஎஸ்டி வரியை நீக்குவது தொடா்பாக கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படவுள்ளதால் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.

44வது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெறும். மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சா் அனுராக் தாக்குா், மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களின் நிதியமைச்சா்கள், மத்திய, மாநில அரசுகளின் முக்கிய அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோா் இதில் கலந்து கொள்வார்கள்.

மருத்துவ ஆக்சிஜன், பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டா், சானிடைசர், அத்தியாவசிய மருந்துப் பொருள்கள், ஆக்சிஜன் செறிவூட்டிகள் உள்ளிட்டவற்றின் மீது விதிக்கப்படும் ஜிஎஸ்டி வரியை ரத்து செய்வது தொடா்பாக ஆய்வு செய்வதற்கு, மேகாலய நிதியமைச்சா் கான்ராட் சங்மா தலைமையில் மாநில நிதியமைச்சா்கள் அடங்கிய குழு அமைக்கப்பட்டது. அக்குழுவில் கேரளா, உத்தர பிரதேசம், பஞ்சாப், சத்தீஸ்கா் உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் நிதியமைச்சா்கள் இடம் பெற்றிருந்த நிலையில், அக்குழு அளித்த அறிக்கை குறித்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படவுள்ளது.

கொரோனா தடுப்பூசிகள் மீது 5 சதவீதம் ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கப்பட்டு வருகிறது. வெளிநாட்டில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் ஆக்சிஜன் செறிவூட்டிகள், கரோனாவுக்கான மருந்துப் பொருள்கள் மீது 12 சதவீத சரக்கு-சேவை வரி விதிக்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

The Goods and Services Tax (GST) Council meeting is being held today under the chairmanship of Union Finance Minister Nirmala Sitharaman.The removal of the GST tax on drugs used to treat corona and black fungal infections is expected to be discussed at the meeting.