CUET UG 2022: இரவு முழுக்க காத்திருந்த மாணவர்கள்.. ஒரு வழியாக வெளியானது க்யூட் தேர்வு முடிவுகள்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: நாடு முழுவதும் உள்ள மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் அதன் கீழ் இயங்கும் கல்லூரிகளில் இளநிலை படிப்புகளுக்கான பொது நுழைவுத் தேர்வு (CUET UG 2022) சமீபத்தில் நடத்தி முடிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது அதற்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்த தேர்வு நாடு முழுவதும் உள்ள 259 நகரங்களில் 489 மையங்களில் நடைபெற்றது. இதில் சுமார் 14.9 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.

தமிழ்நாட்டில் இந்த தேர்வுக்கு மாநில அரசு தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில் இனி வரும் காலங்களில் ஆண்டுக்கு இரண்டு தேர்வுகளை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக பல்கலைக்கழக மானியக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

9 நாள்.. பெங்களூர் பள்ளி விடுதியில் இருந்து மாயமான 3 மாணவிகள்.. வேளாங்கண்ணியில் தேடும் பணி தீவிரம்

English summary

The results of the Common Entrance Test (CUET UG 2022) for Undergraduate Studies in Central Universities and Colleges across the country have been recently concluded. The exam was held in 489 centers in 259 cities across the country. About 14.9 students participated in this. The University Grants Commission has said that it is planned to hold two examinations a year in the future as the state government continues to oppose this examination in Tamil Nadu.