நாட்டை உலுக்கும் கொரோனா 3வது அலை.. எப்போது முடிவுக்கு வரும் தெரியுமா? நிபுணர் கூறுவது இதுதான்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: மார்ச் மாதத்தின் நடுப்பகுதியில் கொரோனா பரவலின் மூன்றாவது அலை இந்தியாவில் குறையும் அல்லது கிட்டத்தட்ட முடிந்து விடலாம் என கான்பூர் ஐஐடி நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர்.

கொரோனா பெருந்தொற்று பாதிப்பு குறைந்த நிலையில் தென் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டறியப்பட்ட ஓமிக்ரான் வகை வைரஸ் பரவல் உலக நாடுகளை பெரும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. ஏற்கனவே ஐரோப்பா ஆஸ்திரேலியா இஸ்ரேல் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் பரவிய இந்த வைரஸ் இந்தியாவிலும் பரவியுள்ளது.

Corona: மாசக் கடைசியில்

இதன் காரணமாக இந்தியாவில் கொரோனா கோரத்தாண்டவம் மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது. நாளொன்ருக்கு லட்சக்கணக்கில் பாதிப்புகள் பதிவாகி வருகின்றது. தமிழகத்திலும் இந்த பாதிப்பு கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. இந்தியாவில் மும்பை, சென்னை, டெல்லி போன்ற மெட்ரோ நகரங்களில் பாதிப்பு மின்னல் வேகத்தில் உயர்ந்துள்ளது.

English summary

A third wave of corona spread in India is likely to be more or less in mid-March, Kanpur IIT experts said.