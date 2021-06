'இந்தியாவில் கொரோனா 3ஆம் அலை.. கண்டிப்பாக ஏற்படும், ஆனால்..' ஐசிஎம்ஆர் புதிய ஆய்வில் முக்கிய தகவல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா 3ஆம் அலை ஏற்பட்டாலும்கூட அது 2ஆம் அலை அளவுக்கு மோசமாக இருக்க வாய்ப்பு குறைவு என ஐசிஎம்ஆர் தனது ஆய்வில் கூறியுள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் தற்போது தான் மெல்லக் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. நாட்டில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 50 ஆயிரத்திற்கும் கீழாகக் குறைந்துள்ளது.

5 மாநில தேர்தல்:போராட்டத்தை மேலும் வலுப்படுத்தி.. பா.ஜ.க.வுக்கு நெருக்கடி கொடுக்க விவசாயிகள் திட்டம்

இதையடுத்து கொரோனா 3ஆம் அலை குறித்த அச்சமும் மக்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. இது குறித்து ஐசிஎம்ஆர் நடத்திய ஆய்வு முடிவுகள் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

ICMR study syas Corona third wave will not be as severe as the second wave. Corona new mutation Delta plus Corona is found in India.