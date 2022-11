இதுதான் வித்தியாசம்.. இந்தியாவை கலாய்த்த பாகிஸ்தான் பிரதமருக்கு இர்பான் பதான் பதிலடி..சொன்னது என்ன?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இங்கிலாந்திடம் அரையிறுதி போட்டியில் தோல்வியடைந்த நிலையில் பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷேபாஸ் ஷெரீப், இந்தியாவை கலாய்த்து ட்விட் செய்த நிலையில் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் இர்பான் பதான் சரமாரியாக பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

உலககோப்பை டி20 போட்டி இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி உள்ளது. இன்று நடக்கும் பைனலில் பாகிஸ்தான், இங்கிலாந்து அணிகள் மோத உள்ளன.

முன்னதாக நடந்த அரையிறுதி போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியை பாகிஸ்தானும், இந்தியாவை இங்கிலாந்தும் வீழ்த்தி இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறின.

இன்று டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டி.. 1992 மாடல் நடக்குமா? இங்கிலாந்து - பாகிஸ்தான் பலப்பரிட்சை

English summary

Former Indian cricketer Irfan Pathan has responded with a barrage of tweets after Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif criticized India in the semi-final defeat to England.