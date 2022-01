'புஷ்பா' படத்தை பார்த்து இளைஞரை கொலை செய்த 3 சிறுவர்கள்.. காரணம் கேட்டு ஆடிப்போன போலீஸ்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் புஷ்பா படத்தை பார்த்து இளைஞர் ஒருவரை கொலை செய்த 3 சிறுவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். பிரபல தெலுங்கு நடிகர் அல்லு அர்ஜூன், நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா நடித்து சமீபத்தில் திரையில் வெளியான திரைப்படம் புஷ்பா

செம்மரக் கடத்தலை கதைக்கருவாக கொண்ட இந்த படம் போதிய அளவு வரவேற்பு பெறவில்லை. ஆனால் நடிகர் அல்லு அர்ஜூனின் நடிப்பும், மேனரிஸமும் பெரிதும் பேசப்பட்டது. இந்த படத்தை பார்த்துதான் கொலை செய்துள்ளனர் சிறுவர்கள்.

English summary

Three boys have been arrested in the capital Delhi for killing a youth while watching a Pushpa movie. They claim that he did this to become famous as Pushpa's hero