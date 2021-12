ராஜேந்திர பாலாஜிக்கு இறுகும் பிடி.. உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு வைத்த செக்.. கேவியட் மனு தாக்கல்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: ஆவின் நிறுவனத்தில் பல்வேறு துறைகளில் வேலை வாங்கித் தருவதாக ரூ.3 கோடி மோசடி செய்ததாக அதிமுக முன்னாள் பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திரபாலாஜி மீது போலீசில் புகார்கள் வந்தன.

இதனை தொடர்ந்து முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திரபாலாஜி மீது வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டது. எந்த நேரத்திலும் கைது செய்யப்படலாம் என்பதை அறிந்து அவர் உயர்நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.

ஆமா.. ராஜேந்திர பாலாஜி இன்னும் போலீசில் சிக்கவில்லையே எப்படி? ஓஹோ.. கதை அப்படி போகுதா!

English summary

Tamil Nadu government has filed a caveat petition in the Supreme Court regarding Rajendra Balaji pre-bail. No order should be issued without seeking our explanation regarding Rajendra Balaji's pre-bail, ”the Tamil Nadu government said in a caveat petition