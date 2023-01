நாளை தொடங்குகிறது நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர்! இன்று அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு அழைப்பு

தேர்தல் நெருங்குவதால் சாமானியர்களுக்கு பலனளிக்கும் விதமாக பல புதிய அறிவிப்புகள் இந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் வெளியாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

டெல்லி: நடப்பாண்டின் முதல் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நாளை(ஜன.31) தொடங்க உள்ள நிலையில், இக்கூட்டத்தொடரை முழு ஒத்துழைப்புடன் நடத்த அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளது. இன்று நாடாளுமன்ற இணைப்பு கட்டிடத்தில் நடைபெற உள்ள இந்த கூட்டத்தில் அனைத்துக்கட்சியினரும் பங்கேற்க வேண்டும் என அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

ஆண்டுதோறும் ஜனவரி மாதம் இறுதியில் அந்த ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர் நடைபெறும். அந்த வகையில் நாளை இந்த கூட்டத்தொடர் தொடங்குகிறது. இதில் காலை நடைபெறும் கூட்டு கூட்டத்தில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு உரையாற்றுவார். இந்த கூட்டம் நாடாளுமன்றத்தின் மைய கட்டிடத்தில் நடைபெறுகிறது. நாட்டின் 15வது குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திரௌபதி முர்மு கூட்டுக் கூட்டத்தில் உரையாற்றுவது இதுதான் முதல் முறை.

இந்த கூட்டத்திற்கு பின்னர் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பொருளாதார ஆய்வறிக்கையை தாக்கல் செய்கிறார். இந்த அறிக்கையில் 2022-2023ம் ஆண்டின் வளர்ச்சி, நாடு எதிர்கொண்டுள்ள பொருளாதார சவால்கள் உள்ளிட்டவை இடம்பெற்றிருக்கும். இதற்கு அடுத்த நாள் அதாவது பிப்ரவரி 1ம் தேதியன்று நிர்மலா சீதாராமன் நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்கிறார். நிதியமைச்சராக பொறுப்பேற்று தொடர்ந்து அவர் தாக்கல் செய்யும் 5வது பட்ஜெட் இது.

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தேதி அறிவிப்பு.. பிப்.,1ல் மத்திய பட்ஜெட்.. எகிறும் எதிர்பார்ப்பு!

