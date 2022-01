இந்தியாவில் ஓமிக்ரான்! பெரிய நெகட்டிவ் நியூஸ் சொன்ன அரசு விஞ்ஞானி.. கூடவே ஒரு பாசிட்டிவ் செய்தியும்!

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் பாதிப்பு எண்ணிக்கை குறித்து மூத்த மருத்துவ நிபுணர் ஒரு பகீர் தகவலை பகிர்ந்துள்ளார்.

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸின் புதிய வேரியண்ட்டான ஓமிக்ரான் பரவி வருகிறது. இதில் நாடு முழுவதும் நேற்றைய நிலவரப்படி 4,033 பேருக்கு ஓமிக்ரான் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அதிலும் நேற்று ஒரே நாளில் 410 பேருக்கு புதிதாக ஓமிக்ரான் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் மகாராஷ்டிராவில் 1,216 பேருக்கு ஓமிக்ரான் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அது போல் தமிழகத்தில் இதுவரை 185 பேருக்கு ஓமிக்ரான் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் ஓமிக்ரான் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த அந்தந்த மாநில அரசுகள் தங்கள் மாநிலத்தில் ஏற்படும் பாதிப்பை பொருத்து கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளார்கள்.

சென்னையில் ஓமிக்ரான் பரவலுக்கு இடையே.. நம்பிக்கை தரும்

English summary

Top medical experts says that the government is not reporting actual Omicron cases. It could be 60 to 90 times more than they reported.