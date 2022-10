இன்ஸ்டாகிராம் பயங்கரம்.. 2 இளைஞர்கள் கொடூரக் கொலை.. அதிக 'லைக்ஸ்' பெற்றதால் பெண் ஆத்திரம்

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: இன்ஸ்டாகிராமில் யார் அதிகம் 'லைக்ஸ்' வாங்குவது என்ற போட்டியில் 2 இளைஞர்கள் கொடூரமாக குத்திக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் டெல்லியில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக ஒரு இளம்பெண் உட்பட 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதுவரை இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூகவலைதளங்கள் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை தான் சீரழித்து வருகிறது என எண்ணிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில், கொலை பாதகம் வரையிலும் இது கொண்டு செல்லும் என்பதற்கு இந்தச் சம்பவம் நல்ல உதாரணமாக உள்ளது.

English summary

Horrific incident in Delhi, Two youths was stabbed to death by a gang over animosity between them over who procure more likes.