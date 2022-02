குறைந்தபட்ச ஆதார விலைக்கு ரூ2.25 லட்சம் கோடி- விவசாயிகளின் வருவாய் இரட்டிப்பாகிறது: பிரதமர் மோடி

Delhi

டெல்லி: மத்திய பட்ஜெட்டில் குறைந்தபட்ச ஆதார விலைக்கு ரூ2.25 லட்சம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்திருப்பதால் விவசாயிகளின் வருமானம் இரண்டு மடங்கு அதிகரித்துள்ளது என்று பிரதமர் மோடி பாராட்டியுள்ளார்.

நாடாளுமன்றம் லோக்சபாவில் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மத்திய பட்ஜெட்டை இன்று தாக்கல் செய்தார். பல்வேறு புதிய அறிவிப்புகள், நிதி ஒதுக்கீடுகள் இந்த பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றுள்ளன.

அதேநேரத்தில் மாத ஊதியதாரர்கள், நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் எதிர்பார்ப்பை இந்த பட்ஜெட் நிறைவேற்றவில்லை என்கிற விமர்சனமும் முன்வைக்கப்படுகிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த பட்ஜெட்டை மிகவும் பாராட்டியுள்ளார்.

PM Modi said that, Union budget brings in new hopes and opportunities for the people. It strengthens the economy; This budget ensures a bright future for youth.