மாநில மொழிகளின் நண்பன் “இந்தி”.. நாட்டை ஒற்றுமைபடுத்தும் “அலுவல்” மொழி இதுதான் - அமித்ஷா வாழ்த்து

டெல்லி: அலுவல் மொழியான இந்தி நாட்டை ஒற்றுமை என்னும் கயிற்றில் இணைக்கிறது என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்துள்ளார்.

வட இந்தியாவின் சில மாநிலங்களில் பேசப்படும் மொழியான இந்தி தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இதனை முன்னிட்டு டெல்லி, உத்தரப்பிரதேசம், அரியானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இந்தி தினத்துக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்தி தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திரா மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் சமூக வலைதளங்களில் வாழ்த்துக்களையும், இந்தியின் பெருமைகளையும் பேசி வருகின்றனர்.

Union Home minister Amit shah extended wishes for Hindi Diwas. He said that, "Official language Hindi unites the nation in the thread of unity. Hindi is the friend of all Indian languages. Modi government is committed for parallel development of all local languages including Hindi. I salute the great personalities who have contributed in the preservation and promotion of Hindi."