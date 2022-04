260 கோடி பார்வையாளர்கள்.. 22 யூட்யூப் சேனல்களை மொத்தமாய் முடக்கிய மத்திய அரசு! என்ன காரணம் தெரியுமா?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : பிரபல செய்தி சேனல்களின் லோகோக்கள் மற்றும் டெம்ப்லேட்களை பயன்படுத்தி இந்திய அரசுக்கு எதிரான பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டதாக 260 கோடிக்கும் அதிகமான பார்வையாளர்களை கொண்ட 22 யூடியூப் சேனல்கள் மற்றும் இரண்டு 2 ட்விட்டர் கணக்குகளை மத்திய தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஒளிபரப்புத்துறை அமைச்சர்கம் முடக்கியுள்ளது.

மத்திய தகவல் தொழில் நுட்ப அமைச்சகம் கடந்த சில நாட்களாக அரசுக்கு எதிரான பிரசாரங்களில் ஈடுபடும் வகையில் செயல்படும் யூட்யூப் சேனல்கள் மற்றும் இணையதளங்களை முடக்கி வருகிறது.

வெளிநாடுகளில் இருந்து ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தவறான பிரச்சாரங்களை சில யூட்யூப் சேனல்கள் மற்றும் இணையதளங்களில் பிரபல செய்தி சேனல்களின் லோகோக்கள் மற்றும் டெம்ப்லேட்களை பயன்படுத்தி பரப்பி வருவது கண்டறியப்பட்டது

English summary

The Union Ministry of Information Technology and Broadcasting has shut down 22 YouTube channels and two Twitter accounts with more than 260 crore viewers for campaigning against the Indian government using logos and templates of popular news channels.