இந்தியாவில் பூஸ்டர் தடுப்பூசி, குழந்தைகளுக்கு வேக்சின், எப்போது தொடங்கும்? மத்திய அமைச்சர் பதில்

Delhi

oi-Udhayabaskar

டெல்லி: இந்தியாவில் 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கும், குழந்தைகளுக்கும் தடுப்பூசி போடுவது குறித்து மருத்துவ நிபுணர் குழுவுடன் ஆலோசித்த பிறகு, நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மத்திய சுகாதார அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார்.

தென் ஆப்பிரிக்காவில் தொடங்கிய ஒமிக்ரான் வைரஸ் இந்தியாவிற்குள் எட்டிப் பார்த்துள்ள நிலையில் குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி போடுவது குறித்து ஆலோசிக்கப்படும் என மத்திய அமைச்சர் கூறியிருப்பது ஆறுதல் அளித்துள்ளது.

மேலும் இந்தியாவில் கோவிட்டுக்கு எதிரான பூஸ்டர் டோஸ் கொடுப்பது குறித்தும் முடிவு எடுக்கப்படும் என மத்திய அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Union Health Minister Mansuk Mandavia has said that action will be taken after consultation with a panel of medical experts on vaccination of minors and children under 18 in India. Union Health Minister Mansuk Mandavia has said that a decision will be taken on giving a booster dose against cowpea in India.