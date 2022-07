வரலாற்றில் இதுவே முதல்முறை.. வீழும் இந்திய நாணயம்! கண்முன் வந்துபோகும் இலங்கை - 1 டாலர் = 80 ரூபாய்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வரலாறு காணாத அளவுக்கு சரிவடைந்து ரூ.80 ஐ எட்டியுள்ளது.

இந்தியாவில் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை, ஜி.எஸ்.டி.க்கு பிறகு கடந்த 5 ஆண்டுகளாகவே விலைவாசி உயர்வு, எரிபொருள் விலையேற்றம் போன்றவை ஏற்பட்டு உள்ளன.

இதனால் இந்தியாவில் பொருளாதார மந்தநிலை, வேலையின்மை போன்றவை ஏற்பட்டு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியும் பாதிக்கப்பட்டது.

