இதை செய்தால் இந்தியா ஏழை நாடாக இருக்காது.. பிரதமர் மோடிக்கு கெஜ்ரிவால் ஐடியா!

டெல்லி: நாட்டில் உள்ள 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளை நவீனப்படுத்த அனைத்து மாநில அரசுகளுடன் கலந்து ஆலோசனை செய்து பிரதமர் மோடி திட்டத்தை தயார் செய்ய வேண்டும் என்று கெஜ்ரிவால் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

ஆசிரியர் தினத்தை ஒட்டி நேற்று டெல்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார்.

அப்போது பிரதமர் மோடி, நாடு முழுவதும் 14,500 பள்ளிகள் நவீன வசதிகளுடன் மேம்படுத்தப்படும் என்று அறிவித்தார்.

அரசு பள்ளிகளில் தமிழகம், டெல்லிதான் பெஸ்ட்.. பல மாநிலங்கள் மாணவர்களிடம் காசு கேட்கின்றன: கெஜ்ரிவால்

Kejriwal demanded that Prime Minister Modi prepare a plan to modernize more than 10 lakh schools in the country in consultation with all the state governments.