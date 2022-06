குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல்.. இரு தத்துவங்கள், இரு கோட்பாடுகள் இடையிலான போட்டி.. திருமா அதிரடி!

Delhi

டெல்லி: குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலை இரு தத்துவங்கள், இரு கோட்பாடுகளுக்கு இடையில் நடைபெறும் போட்டியாக பார்ப்பதாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் அடுத்த மாதத்துடன் நிறைவடைகிறது. வரும் ஜூலை 18 ஆம் தேதி நாட்டின் 15ஆவது குடியரசுத் தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் கடந்த ஜூன் 9ஆம் தேதி அறிவித்தது. இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பை தொடர்ந்து குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளரை தேர்வு செய்வதற்கான வேலையில் பாஜக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் களமிறங்கின.

President Ramnath Govind's term ends next month. The Election Commission announced on June 9 that the election to elect the 15th President of the country will be held on July 18. VCK Leader Thirumavalavan has said that he sees the presidential election as a contest between two ideologies and two principles.