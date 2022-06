ராஜஸ்தான் ஃபைல்ஸ்! இந்தியாவில் இந்துக்கள் வாழவே முடியாது! வெடித்த அக்னிஹோத்ரி! குறுக்கே வந்த கங்கனா!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : ராஜஸ்தான் மாநிலம் புதைபொருள் சர்மாவிற்கு ஆதரவாக சமூக ஊடகத்தில் பதிவிட்டவர் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில் இந்தியாவில் உண்மையான இந்துக்களால் வாழமுடியாத சூழல் உருவாகி வருகிறது என காஷ்மீர் இயக்குனர் விவேக் அக்னிஹோத்ரி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் ஞானவாபி மசூதி குறித்த தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் பங்கேற்று பேசிய பாஜகவைச் சேர்ந்த செய்தி தொடர்பாளர் நுபுர் சர்மா இஸ்லாமியர்களின் இறை தூதரான நபிகள் நாயகம் குறித்து அவதூறான கருத்துக்களை கூறினார்.

இது இந்தியா முழுவதும் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், இதுபோன்ற ஒரு கருத்தைப் பகிர்ந்த டெல்லியைச் சேர்ந்த பாஜக தலைவர் ஜிண்டால், கட்சியிலிருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டார். இதேபோல் நூறு சர்மாவும் கட்சியிலிருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார்.

ராஜஸ்தானில் நுபுர் சர்மா ஆதரவாளர் படுகொலை- மாநிலம் முழுவதும் 144 தடை உத்தரவு அமல்- என்.ஐ.ஏ. விசாரணை!

English summary

Kashmir director Vivek Agnihotri has condemned the assassination of a person who posted on social media in support of Rajasthani archaeologist Sharma, saying the situation in India was becoming uninhabitable by real Hindus.