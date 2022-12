உஷார்.. அடுத்த 40 நாட்கள் முக்கியம்.. இந்தியாவில் கொரோனா கேஸ் அதிகரிக்க வாய்ப்பு.. வெளியான தகவல்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: சீனா, அமெரிக்கா, ஜப்பான், தென் கொரியா ஆகிய நாடுகளில் வேகமாக பரவி வரும் உருமாற்றம் அடைந்த பி.எஃப் 7 வகை கொரோனா தொற்று இந்தியாவிலும் ஒரு சிலருக்கு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இந்தியாவை பொறுத்த அளவில் அடுத்த 40 நாட்கள் அதிக கேஸ்கள் பதிவாக வாய்ப்புள்ளதாக சுகாதாரத்துறை வட்டாரங்கள் எச்சரித்துள்ளன.

கடந்த 2019ம் ஆண்டு சீனாவின் வூஹான் நகரில் முதன் முதலில் பதிவு செய்யப்பட்ட கொரோனா தொற்றானது பின்னர் உலகம் முழுவதும் பரவி பல்வேறு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியது. இதனையடுத்து தடுப்பூசி காரணமாக தொற்று பாதிப்பு கட்டுபடுத்தப்பட்ட நிலையில் தற்போது உருமாற்றம் அடைந்த பி.எஃப்-7 வகை கொரோனா தொற்று மீண்டும் வேகமாக பரவி புதிய அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சீனா, அமெரிக்கா, ஜப்பான், தென் கொரியா ஆகிய நாடுகளில் இந்த வைரஸ் தீவிரமாக பரவி வருகிறது.

இந்தியாவில் இதன் பரவலை தடுக்க மத்திய அரசு சில முயற்சிகளை மேற்கொண்டது. அதன்படி சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வருகை தரும் சுமார் 2 சதவிகித பயணிகளுக்கு தொற்று பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும் என்று விமான போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்தது. இந்த 2 சதவிகித பயணிகள் யார் என்பதை விமானத்தின் பணியாளர்கள் குழு முடிவு செய்யும். இந்தில் உள்நாடு வெளிநாடு பயணிகள் பாகுபாடு இருக்காது என்றும் சொல்லபட்டது. இதற்கான விரிவான வழிக்காட்டு நெறிமுறைகளும் வெளியிடப்பட்டன.

உரிமையியல் வழக்கு தொடுப்பது அடிப்படை உரிமை.. யாராலும் பறிக்க முடியாது.. சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி

English summary

A few people in India have also been diagnosed with the mutated PF7 type of corona virus that is spreading rapidly in China, America, Japan and South Korea. Health sources have warned that the next 40 days will be very important for India.