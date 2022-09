நாம் அனைவரும் இந்துக்கள்தான்.. தியாகத்தையே ஆர்.எஸ்.எஸ் கற்றுக்கொடுக்கிறது: மோகன் பகவத் ஓபன் டாக்!

Delhi

டெல்லி: அனைத்து துறைகளிலும் இந்தியா வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்பதே ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பின் பிரதான நோக்கம் என்றும் நாம் அனைவரும் இந்துக்கள்தான் என்றும் அந்த அமைப்பின் தலைவர் மோகன் பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.

வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஒன்றான மேகாலயாவிற்கு 2 நாள் சுற்றுப்பயணமாக மோகன் பகவத் சென்றுள்ளார்.

தனது சுற்றுப்பயனத்தின் முதல் நாளான இன்று ஷில்லாங்கில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் உரையாற்றினார். அப்போது மோகன் பகவத் கூறியதாவது:-

