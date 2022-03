நாங்க ரெடி.. ஒரு நாடு, ஒரு தேர்தல் நடத்த தயார்.. இந்திய தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சுஷில் சந்திரா அதிரடி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி:‛‛ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பது ஒரு நல்ல ஆலோசனை. ஆனால் இதை நடைமுறைப்படுத்த அரசியலமைப்பில் மாற்றம் தேவை. நாடு முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்துவதற்கான திறன் தேர்தல் ஆணையத்திடம் உள்ளது. இதனால் நாங்கள் தயாராக உள்ளோம்'' என இந்திய தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சுஷில் சந்திரா கூறினார்.

உத்தரபிரதேசம், பஞ்சாப், மணிப்பூர், உத்தரகாண்ட், கோவா ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கு சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது. தேர்தலில் பதிவான ஓட்டுக்கள் இன்று காலை முதல் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.

நாடு முழுவதும் இந்த தேர்தல் முடிவுகளை பொதுமக்கள் எதிர்பார்த்து காத்துள்ளனர். குறிப்பாக உத்தர பிரதேச மாநில தேர்தல் முடிவுகளை அனைவரும் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர். ஏனென்றால் இது 2024ல் நடக்கும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் எதிரொலிக்கலாம்.

English summary

One country one election is a good idea. But a change in the constitution is needed to implement this. The Election Commission has the capacity to conduct simultaneous elections across the country. We are ready for this, "said Sushil Chandra, chief electoral officer of India.