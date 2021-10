விவசாயிகள் திட்டமிட்டு படுகொலை: சத்தீஸ்கர், பஞ்சாப் முதல்வர்களுடன் லக்கிம்பூர் செல்வேன்-ராகுல் உறுதி

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: விவசாயிகள் திட்டமிட்டு கார் ஏற்றி படுகொலை செய்யப்பட்ட உ.பி. மாநிலம் லக்கிம்பூருக்கு சத்தீஸ்கர் முதல்வர் பூபேஷ் பாகல், பஞ்சாப் முதல்வர் சரண்ஜித்சிங் உள்ளிட்டோர் அடங்கிய 5 பேர் குழுவுடன் தாம் திட்டமிட்டபடி பயணம் செய்வேன் என்று மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அரசின் விவசாய சட்டங்களுக்கு எதிராக உ.பி. மாநிலத்தின் லக்கிம்பூரில் போராடிய விவசாயிகள் கார் ஏற்றி படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த சம்பவத்தில் 4 விவசாயிகள் உயிரிழ்ந்துள்ளனர்.

லக்கிம்பூரில் கொல்லப்பட்ட விவசாயிகளின் குடும்பத்தினரை சந்திக்க எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி கைது செய்யப்பட்டு தடுப்பு முகாமில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். அகிலேஷ் யாதவும் ஏற்கனவே தடுத்து நிறுத்தப்பட்டார். சத்தீஸ்கர் முதல்வர் பூபேஷ் பாகலும் லக்னோ விமான நிலையத்தில் தடுக்கப்பட்டார்.

English summary

Senior Congress leader Rahul Gandhi said that "Today, with two CMs we will visit Lakhimpur Kheri in Uttar Pradesh to understand the situation there and support the farmers' families".