இந்திய அரசியலை புரட்டி போடும் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை? ராகுல் சாதித்தது என்ன! காங். எதிர்காலம் மாறுமா

டெல்லி: 'பாரத் ஜோடோ' என்ற பெயரில் ராகுல் காந்தி நடத்திய நடைப்பயணம் இன்றுடன் நிறைவடைந்திருக்கிறது. மொத்தமாக 150 நாட்களில் 4,000 கிலோமீட்டரை நடந்தே நிறைவு செய்திருக்கிறார் ராகுல்.

சமீபகாலத்தில், இந்தியாவில் நடைபெற்ற மிகப்பெரிய நடைப்பயணம் இதுதான். சரி.. யாத்திரைதான் முடிந்துவிட்டதே., ராகுல் காந்திக்கு இப்போது மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு பெருகிவிட்டதா? அடுத்த ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலில் ராகுல் தலைமையில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்று விடுமா என்பன போன்ற பல கேள்விகளை எதிர் தரப்பினர் விமர்சன ரீதியில் முன்வைப்பதைப் பார்க்க முடிகிறது.

இந்திய அரசியலை மேலோட்டமாக பார்க்கும் மக்கள் மனதிலும் இந்த கேள்விகள் எழலாம். தவறில்லை. ஆனால், சற்று ஆழமாகச் சென்று பார்த்தால் தான் இந்த நடைப்பயணத்தின் பின்னால் இருக்கும் அரசியலை நம்மால் உணர முடியும்.

