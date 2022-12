மீண்டும் இந்தியாவில் லாக்டவுன் வருமா! அச்சுறுத்தும் கொரோனா.. வல்லுநர்கள் சொல்வது என்ன! பரபர தகவல்

Delhi

டெல்லி: சீனா உள்ளிட்ட சில நாடுகளில் வைரஸ் பாதிப்பு அதிகரித்துள்ள நிலையில், மீண்டும் லாக்டவுன் உள்ளிட்ட கட்டுப்பாடுகள் வருமா என்ற அச்சம் பொதுமக்களிடையே அதிகரித்துள்ளது. இது தொடர்பாக பல்வேறு வல்லுநர்களும் ஒரே விதமான கருத்தையே கூறுகின்றனர்.

சீனாவில் இப்போது கொரோனா பரவல் நிலைமை கைமீறிச் சென்றுவிட்டது. இவ்வளவு காலம் எந்த ஜீரோ கோவிட் பாலிசி அங்கு கொரோனாவை கட்டுக்குள் வைக்க உதவியதோ, அதே ஜீரோ கோவிட் பாலிசி தான் நிலைமை கைமீறிச் செல்லவும் இப்போது காரணமாக அமைந்துவிட்டது.

அங்கு மருத்துவமனைகளில் கூட்டம் நிரம்பி வருகிறது. நிலைமை ரொம்பவே மோசமாக இருப்பதை உணர்ந்த அந்நாட்டு அரசு தினசரி கோவிட் பாதிப்பு குறித்த விவரங்களைப் பகிர்வதைக் கூட நிறுத்திக் கொண்டது. வரும் நாட்களில் அங்கு நிலை மேலும் மோசமாகும் என்றும் அஞ்சப்படுகிறது.

English summary

Even China is facing Corona surge, India doesn't need any lockdown says experts: India is already having most of omicorn variants.