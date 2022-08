கோரிக்கை மனு எதையும் வழங்கவில்லை.. பிரதமர் மோடி - முதல்வர் ஸ்டாலின் சந்திப்பில் என்ன நடந்தது?

Delhi

டெல்லி : டெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை நேற்று மாலை சந்தித்த முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், பிரதமரிடம் கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனு எதையும் தரவில்லை எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

முதல்வர் ஸ்டாலின் டெல்லி பயணத்தின் பின்னணி Live

சென்னையில் நடைபெற்ற செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியை தொடங்கி வைத்ததற்காக பிரதமர் மோடிக்கு, டெல்லிக்கே சென்று நன்றி தெரிவித்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

முன்னதாக, குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் ஆகியோரையும் டெல்லியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினின் டெல்லி பயணம் பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில், பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு நேற்று இரவே சென்னை திரும்பினார் ஸ்டாலின்.

It has been reported that Chief Minister M.K.Stalin, who met PM Narendra Modi in Delhi last evening, did not give any petition containing demands to Modi. Stalin have made few requests verbally.