"எங்களை வளர்க்க அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார்.." பேசும்போதே தழுதழுத்த பிரதமர்.. தாயை நினைத்து கண்கலங்கினார்

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தாயார் ஹீராபென் மோடி இன்று அதிகாலை காலமானார். தனது குடும்பத்தில் அவர் தாயாருடன் மட்டுமே நெருக்கமாக இருந்து வந்தார். இதற்கிடையே முன்பு ஒரு நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி தனது தாயார் குறித்துப் பேசும்போது கண்கலங்கி அழுத வீடியோ இணையத்தில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தாயார் ஹீராபென் மோடி குஜராத்தில் வசித்து வந்தார். எப்போது குஜராத் சென்றாலும், தனது தாயாரைச் சந்திப்பதைப் பிரதமர் மோடி வழக்கமாகவே செய்திருந்தார். தனது குடும்பத்தில் அவர் தாயாருடன் மட்டுமே நெருக்கமாக இருந்து வந்தார்.

கடந்த சில நாட்களாகவே வயது மூப்பு காரணமாக ஹீராபென் மோடிக்கு உடல்நிலை பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருந்தது. சில நாட்களுக்கு முன்பு, அவரது உடல்நிலை மோசமான நிலையில், அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார்.

‛என்னை மன்னித்து விடுங்கள்’.. வாடிய முகத்தோடு மக்களிடம் கலங்கிய பிரதமர் மோடி..காணொலியில் உருக்கம்

PM Narendra Modi saw crying in old video while speaking about his mother: PM Narendra Modi mother Heeraba passes away at age of 99.