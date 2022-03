வங்கக் கடலில் இன்று உருவாகிறது அசானி புயல்.. எங்கு கரையை கடக்கிறது?.. எங்கெல்லாம் பாதிப்பு

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: வங்கக் கடலில் அசானி புயல் இன்று உருவாகிறது. இது எங்கு கரையை கடக்கும் என்பது குறித்து இந்திய வானிலை மையம் கணித்துள்ளது.

தென் கிழக்கு வங்கக் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதியில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நேற்று காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றது.

இது வடக்கு திசையில் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு வழியாக நகர்ந்து இன்று புயலாக மாறுகிறது என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த புயலுக்கு அசானி என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

IMD says that Cyclone Asani will form in Bay of Bengal and it will landfall near Bangladesh- Myanmar.