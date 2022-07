மம்தாவுக்கே டஃப் கொடுத்த ஜெகதீப் தன்கர்! துணை குடியரசு தலைவர் வேட்பாளர் ஆனது எப்படி? பின்னணி என்ன?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : பாஜக சார்பில் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளராக திரெளபதி முர்மு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது துணை குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளராக மேற்கு வங்க ஆளுநரான ஜெகதீப் தன்கர் பாஜக ஆட்சி மன்ற குழுவால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். வெங்கையா நாயுடு, முக்தர் அப்பாஸ் நக்வி உள்ளிட்டோரை பின்னுக்கு தள்ளி துணை குடியரசு தலைவராக அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது எப்படி? அவரது பின்னணி என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம்..

குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் ஜூலை 24ம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. இதனால் நாளை மறுநாள் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.

இதற்காக பாஜக கூட்டணி சார்பாக திரௌபதி முர்முவும், எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் பொது வேட்பாளராக யஷ்வந்த் சின்ஹாவும் போட்டியிடுகின்றனர்.

குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல்.. பாஜக வேட்பாளரானார் ஜெகதீப் தன்கர்! பாஜக மேலிடம் அறிவிப்பு

English summary

While draupadi murmu has been announced as the candidate for the presidential election on behalf of the BJP, now West Bengal Governor Jagadeep Dhankar has been announced as the vice presidential candidate by the BJP ruling council. How did he get elected Vice President after Venkaiah Naidu, Mukhtar Abbas Naqvi and others? Let's see what his background is.